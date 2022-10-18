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الغلبة لترامب على بايدن في أحدث استطلاعات الرأي

18 أكتوبر 2022 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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بايدن وترامب

كشف استطلاع جديد للرأي أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يتفوق على الرئيس جو بايدن بنقطة واحدة إذا أجريت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 اليوم.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع جامعة "سيينا"، يتقدم ترامب على بايدن، بنسبة 45 إلى 44 في المائة، عندما سئل الناخبون المحتملون عمن سيؤيدون إذا أجريت الانتخابات الرئاسية اليوم.

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كما أظهر الاستطلاع أن 39% يوافقون على أداء بايدن، في حين أن حوالي 43% من الناخبين المحتملين، لديهم رأي إيجابي بشأن ترامب، مقارنة بـ52% ممن لديهم رأي غير مؤيد.

وكان استطلاع للرأي أجرته Yahoo News بالتعاون مع YouGov الشهر الماضي، أظهر تقدم بايدن على ترامب بـ6 نفاط.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#ترامب #استطلاع رأي #بايدن

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