أستراليا تلغي اعترافها بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)

أعلنت أستراليا اليوم الثلاثاء إلغاء اعترافها بالقدس "الغربية" عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلية، متراجعة بذلك عن القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة.

وبعد ساعات من هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة العمالية بقيادة أنتوني ألبانيز، استدعت خارجية الاحتلال الإسرائيلي السفير الأسترالي.

وقد أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ التراجع عن قرار حكومة سكوت موريسون المحافظة السابقة الذي اعترف بالقدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل).

وقالت إن بلادها تعد القدس من مسائل الحل النهائي "ضمن المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

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وأضافت الوزيرة أن بلادها لا تزال ملتزمة "بحل الدولتين"، مؤكدة أنها لن تدعم أي مقاربة تبدد هذا الأفق السياسي، مؤكدة أن سفارة بلادها كانت دائما في (تل أبيب) وستظل هناك.

وكانت الحكومة المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون قد اعترفت رسميا عام 2018 بالقدس الغربية عاصمة للاحتلال، في خروج عن الأعراف الأسترالية المتبعة تجاه الشرق الأوسط على مدى عقود.

وجاء قرار حكومة موريسون عقب اعتراف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها من (تل أبيب).

المصدر / فلسطين أون لاين