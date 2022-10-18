فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسعار صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

الطقس: انخفاض طفيف جديد على الحرارة

استجابة كبيرة لدعوة "عرين الأسود"

السعودية وجنوب إفريقيا توقعان اتفاقات بـ 15 مليار دولار

"20" مباراة بلا هزيمة لفريق في الدوري الممتاز

الخارجية الأمريكية: نثق في سيطرة باكستان على ترسانتها النووية

انطلاق منافسات دور الـ8 من بطولة كرة الطاولة " الفردي "

بشرى لمرضى السرطان في العالم ما هي؟

تعرف على السبب.. مقتل موظفة مصرية في مقر عملها

"عرين الأسود" تصدر بيانًا مهمًا.. ماذا قالت فيه؟

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الطقس: انخفاض طفيف جديد على الحرارة

18 أكتوبر 2022 . الساعة 08:17 بتوقيت القدس
...
انخفاض على درجات الحرارة

يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الأربعاء، غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهارا بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الطقس #درجات الحرارة #انخفاض درجات الحرارة #الطقس في فلسطين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة