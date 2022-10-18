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السعودية وجنوب إفريقيا توقعان اتفاقات بـ 15 مليار دولار

18 أكتوبر 2022 . الساعة 03:06 بتوقيت القدس
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ذكرت وكالة الأنباء السعودية، الإثنين، أن المملكة وجنوب إفريقيا، وقعتا اتفاقات ومذكرات تفاهم قيمتها 15 مليار دولار تقريبا خلال زيارة دولة قام بها رئيس جنوب إفريقيا إلى الرياض.

ولم ترد بعد تفاصيل عن الصفقات الموقعة.

واتفق البلدان على “استكشاف قطاعات الاستثمار والفرص المتاحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الطاقة المتجددة والصناعة والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية والزراعة”.

واستعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الذي يزور المملكة حاليا، “العلاقات الثنائية وأوجه التعاون في مختلف المجالات، وذلك قبيل التوقيع على 15 مذكرة تفاهم تأتي في مقدمتها “مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة ومؤسسة التسليح في جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاستحواذ العسكري”.

وانطلقت، السبت فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الجنوب إفريقي في مدينة جدة، بحضور مسؤولين في مجال الاستثمار من البلدين.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#السعودية #محمد بن سلمان #جنوب إفريقيا #الصناعات العسكرية #الاستثمار السعودي

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