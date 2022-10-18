فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"20" مباراة بلا هزيمة لفريق في الدوري الممتاز

الخارجية الأمريكية: نثق في سيطرة باكستان على ترسانتها النووية

انطلاق منافسات دور الـ8 من بطولة كرة الطاولة " الفردي "

بشرى لمرضى السرطان في العالم ما هي؟

تعرف على السبب.. مقتل موظفة مصرية في مقر عملها

"عرين الأسود" تصدر بيانًا مهمًا.. ماذا قالت فيه؟

"الموساد الإسرائيلي" يفشل في اختطاف فلسطيني من ماليزيا

لحظة تتويج كريم بنزيمة بجائزة الكرة الذهبية

جامعة بيرزيت تدين استمرار اعتقال السلطة للطالب المضرب قسام حمايل

الزمالك يسعى للقب ثالث توالياً والأهلي لاستعادة هيبته

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

تحت قياد المدرب كويك

"20" مباراة بلا هزيمة لفريق في الدوري الممتاز

18 أكتوبر 2022 . الساعة 02:49 بتوقيت القدس
...
جانب من مباراة الشجاعية وشباب رفح
غزة / مؤمن الكحلوت:

يعيش فريق نادي شباب رفح لكرة القدم أفضل فتراته، تحت قيادة مدربه خالد كويك، حيث يتصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الممتازة برصيد 13 نقطة.

ولم يتعرض الفريق تحت قيادة كويك  لأي هزيمة، خلال 20 مباراة متتالية خاضها الفريق تحت قيادته، وذلك منذ تولي المهمة في يناير من العام الماضي.

وفاز فريق الزعيم منذ تولي كويك في 11 مباراة، بينما تعادل في 3 الموسم الماضي، مما ساهم بفوز الفريق بلقب بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي.

واستمر الفريق على ذات النهج الموسم الحالي، حيث حقق 4 انتصارات وتعادل في مباراتين، علماً أن شباك الفريق استقبلت هدفا واحداً منذ بداية الموسم، وهو أفضل خط دفاع في المسابقة.

وساهم الاستقرار الفني والإداري والدعم الجماهيري للفريق، بتحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم السابق والحالي.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الدوري الممتاز #شباب رفح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة