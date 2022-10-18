"20" مباراة بلا هزيمة لفريق في الدوري الممتاز

غزة / مؤمن الكحلوت:

يعيش فريق نادي شباب رفح لكرة القدم أفضل فتراته، تحت قيادة مدربه خالد كويك، حيث يتصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الممتازة برصيد 13 نقطة.

ولم يتعرض الفريق تحت قيادة كويك لأي هزيمة، خلال 20 مباراة متتالية خاضها الفريق تحت قيادته، وذلك منذ تولي المهمة في يناير من العام الماضي.

وفاز فريق الزعيم منذ تولي كويك في 11 مباراة، بينما تعادل في 3 الموسم الماضي، مما ساهم بفوز الفريق بلقب بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي.

واستمر الفريق على ذات النهج الموسم الحالي، حيث حقق 4 انتصارات وتعادل في مباراتين، علماً أن شباك الفريق استقبلت هدفا واحداً منذ بداية الموسم، وهو أفضل خط دفاع في المسابقة.

وساهم الاستقرار الفني والإداري والدعم الجماهيري للفريق، بتحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم السابق والحالي.