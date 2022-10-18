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الخارجية الأمريكية: نثق في سيطرة باكستان على ترسانتها النووية

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الخارجية الأمريكية: نثق في سيطرة باكستان على ترسانتها النووية

18 أكتوبر 2022 . الساعة 02:50 بتوقيت القدس
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قالت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، إنها تثق في قدرة باكستان على السيطرة على ترسانتها النووية، بعدما أعرب الرئيس جو بايدن عن قلقه في هذا الصدد، ما دفع إسلام أباد إلى استدعاء السفير الأمريكي.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، للصحفيين أن “الولايات المتحدة واثقة بالتزام باكستان وقدرتها على السيطرة على أسلحتها النووية”.

والسبت الماضي، قال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، إنه تم استدعاء السفير الأمريكي في البلاد بعد أن قال الرئيس جو بايدن في خطاب إن باكستان ربما تكون واحدة من أخطر الدول في العالم لأنها تمتلك أسلحة نووية.

وأضاف الوزير أنه فوجئ بتعليقات بايدن، وأن سوء التفاهم نشأ عن قلة التواصل.

وقال بوتو زرداري إنه لا يعتقد أن قرار استدعاء السفير الأمريكي سيؤثر سلبا على العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات، يوم الخميس الماضي، خلال حفل استقبال للجنة حملة الحزب الديمقراطي لانتخابات التجديد النصفي بالكونجرس الأمريكي.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#روسيا #باكستان #أوكرانيا #الخارجية الأمريكية

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