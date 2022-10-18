انطلاق منافسات دور الـ8 من بطولة كرة الطاولة " الفردي "

غزة / مؤمن الكحلوت:

انطلقت مساء أمس مباريات دور الثمانية من بطولة كرة الطاولة " الفردي " للرجال، والتي ينظمها اتحاد اللعبة على طاولات صالة حسن سلامة بمخيم النصيرات.

ويقام الدور ربع النهائي بنظام الدوري من دور الواحد، والفائز يتوج بلقب البطولة.

وخاض كل لاعب لقائين بالأمس، حيث فاز اللاعب يسري أبو سيف على اللاعب نائل سمارة بنتيجة (3_2)، وحسين حجاج ( 3_0)، بينما تغلب اللاعب حاتم وادي على حسين حجاج وعبد الرحمن داوود بنتيجة ( 3_0)، و(3_1).

وتمكن اللاعب المخضرم عبدالله السقا من الفوز على اللاعبين جهاد وعبد السلام غريز بنفس النتيجة (3_1).

وهزم اللاعب عبد السلام غريز منافسه عبد الرحمن داوود بنتيجة (3_1)، بينما فاز نجله جهاد غريز على نظيره نائل سمارة بنتيجة (3_0).

وتستكمل منافسات البطولة غدا، بإقامة 8 لقاءات على ذات الصالة، على أن تختتم البطولة بلعب الجولة الثالثة يوم الجمعة القادم.