فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"عرين الأسود" تصدر بيانًا مهمًا.. ماذا قالت فيه؟

"الموساد الإسرائيلي" يفشل في اختطاف فلسطيني من ماليزيا

لحظة تتويج كريم بنزيمة بجائزة الكرة الذهبية

جامعة بيرزيت تدين استمرار اعتقال السلطة للطالب المضرب قسام حمايل

الزمالك يسعى للقب ثالث توالياً والأهلي لاستعادة هيبته

تعرف على الدول الأكثر شراء لتذاكر كأس العالم 2022

"أبو عرة": الحاضنة الشعبية تضعف محاولات الاحتلال الاستفراد بالمقاومة

ريفر بليت يودّع غاياردو بعد 8 سنوات ناجحة

الاصابة تبعد سانيه عن بايرن لفترة غير محددة

مجموعة من الأدوية الشائعة تحارب السمنة وداء السكري

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

"الموساد الإسرائيلي" يفشل في اختطاف فلسطيني من ماليزيا

18 أكتوبر 2022 . الساعة 01:15 بتوقيت القدس
...

فشل جهاز "الموساد" الإسرائيلي من اختطاف فلسطيني من داخل الأراضي الماليزية.

وكشفت مصادر لقناة الجزيرة عن تحرير السلطات الماليزية لمواطن فلسطيني ينحدر من قطاع غزة، ويقيم في الأراضي الماليزية، من أيدي عناصر يتبعون "للموساد" الإسرائيلي في كوالالمبور، في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت المصادر ذاتها إن "الموساد" استعان لتنفيذ العملية بعملاء ماليزيين كان قد دربهم في دول أوروبية.

وأكدت أن المخابرات الماليزية استطاعت الوصول لمكان الخاطفين واعتقالهم وتحرير الناشط خلال 24 ساعة.

يُشار إلى أن "الموساد" الإسرائيلي أقدم على اغتيال المهندس الفلسطيني فادي البطش الحاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الإلكترونية في ماليزيا عام 2018.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الاحتلال #ماليزيا #الموساد #فادي البطش #اختطاف فلسطيني #عملاء ماليزيين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة