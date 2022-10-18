"الموساد الإسرائيلي" يفشل في اختطاف فلسطيني من ماليزيا

فشل جهاز "الموساد" الإسرائيلي من اختطاف فلسطيني من داخل الأراضي الماليزية.

وكشفت مصادر لقناة الجزيرة عن تحرير السلطات الماليزية لمواطن فلسطيني ينحدر من قطاع غزة، ويقيم في الأراضي الماليزية، من أيدي عناصر يتبعون "للموساد" الإسرائيلي في كوالالمبور، في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت المصادر ذاتها إن "الموساد" استعان لتنفيذ العملية بعملاء ماليزيين كان قد دربهم في دول أوروبية.

وأكدت أن المخابرات الماليزية استطاعت الوصول لمكان الخاطفين واعتقالهم وتحرير الناشط خلال 24 ساعة.

يُشار إلى أن "الموساد" الإسرائيلي أقدم على اغتيال المهندس الفلسطيني فادي البطش الحاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الإلكترونية في ماليزيا عام 2018.

المصدر / فلسطين أون لاين