"عرين الأسود" تصدر بيانًا مهمًا.. ماذا قالت فيه؟

أصدرت مجموعة عرين الأسود بيانا مهما الليلة، بعثت من خلال رسائل إلى أهالي مدينة نابلس.

وأوضحت المجموعة أن رسائل أهل نابلس وتجارها وصلت إلى مقاتلين العرين.

ودعت أهالي نابلس إلى إعلاء أصوات التكبيرات الساعة الثانية عشر ونصف ليلًا.

وفيما يلي بيان مجموعة العرين:

بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

صدق الله العظيم

أهلنا الصابرين الصامدين في جبل النار نابلس العز بمدينتها ومُخيماتها وقراها نحيي صمودكم وقد وصلتنا رسائلكم ورسائل تجارنا البواسل التي رفعت هممنا إلى عالي السماء هذا بيان للنفير لكل مواطن يستطيع حمل السلاح كن على أتم الجاهزية في هذه الليله المباركة إلى كل مواطن يستطيع القتال بأي شيء كن على أتم الجاهزية أراد الإحتلال أن يخدعنا مرة أخرى من خلال إعلامه هذه الليلة وتغيير صوت طائراته ولكن أخوتكم يعلمون مالايعلمه الإحتلال وإنا بإذن الله ننتظر هذه الساعة المباركة الساعة التي سننتصر بها أو سنلقى أحبابنا عند مليك مقتدر

ياكل المواطنين يا آبائنا يا أمهاتنا يا أخوتنا يا أطفالنا أخرجوا الليلة على أسطح منازلكم في تمام الساعة ٠٠٣٠ وأسمعونا أصوات تكبيراتكم نريد أن تكون آخر أصوات نسمعها أصواتكم وأصوات تكبيراتكم والله ما أردنا علوا في الدنيا وما أردنا إلا أن نذود عن ديننا ودينكم وعن كرامتنا وكرامتكم أيها المقاتلين الأشاوس نحن ننتظركم سنسمع رصاصاتكم وهي تنطلق في صدور العدو سنُقاتل معا صفا صفا نقول للعدو أفعلها فقد طال الإنتظار

أخوتكم مجموعة عرين الأسود…

المصدر / فلسطين أون لاين