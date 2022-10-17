الزمالك يسعى للقب ثالث توالياً والأهلي لاستعادة هيبته

يستهل الزمالك حملة الدفاع عن لقبه باحثاً عن تتويج ثالث توالياً، فيما يرغب غريمه التاريخي الأهلي في استعادة سيطرة شهدت احرازه اللقب بين 2016 و2020، بعد فترة انتقالات صاخبة وموسم سيشهد زيادة في عدد الحضور إلى ستة آلاف متفرج.

وكانت رابطة الأندية قد قرّرت مطلع الموسم الماضي حضور ألفي مشجع لمباريات الدوري، ثم 5 آلاف في نهاية الموسم، وذلك بعد غياب الجماهير منذ أحداث ملعب بورسعيد 2012 عقب مباراة المصري والاهلي، ثم أحداث ملعب الدفاع الجوي 2015 خلال مباراة الزمالك وانبي.

وفيما يتنافس 18 فريقاً على لقب النسخة 64 بدءاً من الثلاثاء، بينها الثلاثي الصاعد الداخلية واسوان وحرس الحدود، ارتفع العدد المسموح للجماهير إلى ستة آلاف متفرج.

وشهد موسم الانتقالات الصيفية انفاق الأندية ما يفوق 30 مليون دولار أميركي، تضمن انتقال 180 لاعباً اجنبياً ومحلياً، بخلاف العائدين من الاعارة والمنضمّين تحت السن، عقب قرار الاتحاد المصري إقامة مسابقة مواليد 2001.

وتصدر أسوان قائمة الأكثر إبراما للصفقات (18)، فيما اكتفى الأهلي، بطل الدوري 42 مرة (رقم قياسي)، بابرام ثلاث صفقات فقط. ولم يعقد فاركو أي صفقة بسبب قرار الاتحاد الدولي (فيفا)، منعه من القيد لفترتين بعد أزمة اللاعب سيف تيري مع ناديه السابق المريخ السوداني.

ويُعدّ المهاجم البرازيلي برونو سافيو (28 عاماً) القادم من بوليفار البوليفي إلى الأهلي، أغلى صفقة للاعب أجنبي بعدما بلغت 1.5 مليون دولار، فيما بلغت صفقة عودة المدافع عمر جابر إلى الزمالك من بيراميدز 1.3 مليون دولار ليكون أغلى لاعب مصري.

ويُعدّ المهاجم البنيني سيميون أكينيولا أغلى لاعب افريقي، بعد قدومه من كاراكاس الفنزويلي للزمالك مقابل 1.2 مليون دولار، والمغربي عبد الكبير الوادي الأغلى عربياً من سموحة الى فيوتشر مقابل 700 ألف دولار.

صراع القطبين

يستهل الزمالك حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة سموحة سادس الموسم الماضي غداً بملعب المقاولون العرب.

ويسعى الزمالك المتوج أيضاً بلقب الكأس المؤجلة من العام الماضي والمتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، إلى بداية مثالية في النسخة الحالية.

يعتمد مدرّبه البرتغالي المخضرم جيزوالدو فيريرا على كتيبة من اللاعبين القدامى، إضافة الى تسعة تعاقدات جديدة ابرمها مع عودة الحارس محمد صبحي من الاعارة، بعد موسم عانى فيه الفريق من ايقاف القيد لفترتين بسبب عقوبات فيفا على النادي وغرامات مالية لصالح أندية ولاعبين ومدربين سابقين رحلوا عن الفريق دون الحصول على مستحقاتهم.

واشتكى فيريرا لعدم حصول لاعبيه على راحة كافية بعد انتهاء الموسم الماضي في 30 آب/أغسطس، بعدما خاض أربع مباريات في دوري الأبطال وانضمام بعض العناصر لمعسكر المنتخب في أيلول/سبتمبر، إضافة الى خوض ودية الهلال السعودي في افتتاح استاد لوسيل بقطر.

في المقابل، يسعى طارق العشري المدير الفني الجديد لسموحة لتحقيق نتيجة ايجابية، بعدما تعاقد مع 16 لاعباً جديداً.

استفادة كولر

على الجانب الآخر، استفاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد للأهلي من قرار الادارة باستكمال بطولة الدوري الماضي بقيادة المقال البرتغالي ريكاردو سواريش، باللاعبين الشباب والبدلاء والعائدين من الاصابة.

أقام معسكراً داخلياً خاض خلاله ثلاث وديات، وتأهل لدور المجموعات في دوري الأبطال على حساب الاتحاد المنستيري التونسي (4-صفر بمجموع المباراتين).

ورغم عدم رضا جماهير الاهلي المطالبة بأكثر من الصفقات الثلاث التي أبرمها النادي، إلا ان كولر رأى خلال اجتماعه مع لجنة التخطيط برئاسة محمود الخطيب ضرورة عدم الاستعجال في التعاقد، مع مغالاة الأندية في المقابل المادي والانتظار لانتقالات الشتاء للحكم بصورة افضل ومراجعة الاحتياجات.

ولن تكون مهمة الأهلي سهلة لتعويض موسم كارثي محلياً وافريقياً بضياع بطولتي الدوري والكأس وأبطال إفريقيا، في افتتاح مبارياته امام الاسماعيلي الذي تعاقد مع المدرب السابق للأهلي الإسباني كارلوس غاريدو خلفا للمقال حمزة الجمل.

ضمّ الاسماعيلي 12 لاعباً أبرزهم صالح جمعة صانع العاب الاهلي الأسبق، التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق ومواطناه نور الزمان الزموري وفراس شواط من الصفاقسي، في محاولة للابتعاد عن شبح الهبوط الذي ظل يطارد الفريق طيلة ثلاثة مواسم سابقة.

المصدر / وكالات