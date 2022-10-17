تعرف على الدول الأكثر شراء لتذاكر كأس العالم 2022

قبل نحو شهر من انطلاق كأس العالم 2022، أكد المنظمون القطريون الاثنين أن البلاد جاهزة للحدث الكروي العالمي مع بيع نحو 3 ملايين تذكرة، في وقت شدد فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم على إصلاحات قامت بها الدولة الخليجية الغنية بالغاز حيال مسألة العمال الأجانب، مؤكداً خوض مفاوضات لإنشاء صندوق تعويضات لهؤلاء.

وفي مؤتمر صحافي في أحد فنادق العاصمة الدوحة، تطرّق المدير التنفيذي لعمليات كأس العالم في فيفا كولن سميث إلى الإحصائيات المرتبطة بالمونديال المرتقب، مشيراً إلى أن 2.89 مليون تذكرة للمباريات بيعت حتى الآن من أصل 3.2 مليون، إضافة إلى 240 ألف حزمة ضيافة.

ووفق الإحصاءات التي عرضها المنظمون لمبيعات التذاكر بحسب بلد الإقامة، فقد تصدّرت قطر قائمة الدول العشر الأوائل، تليها بحسب الترتيب الولايات المتحدة، السعودية، إنجلترا، المكسيك، الإمارات، الأرجنتين، فرنسا، البرازيل، وألمانيا.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لمونديال قطر ناصر الخاطر في لمحة عن الترتيبات المونديالية، إلى تسجيل 12 ألفاً و300 تصريح إعلامي، واختيار 20 ألف متطوع من أصل 420 ألف طلب قدّمت من 209 دول مختلفة، 89 في المئة منعم مقيمون في قطر.

قبيل ذلك، تحدث رئيس فيفا السويسري الإيطالي جاني إنفانتينو عبر الفيديو من كوالالمبور، حيث كانت قطر تحظى بحق استضافة كأس آسيا 2023، مؤكداً أن "كل شيء في قطر جاهز للمونديال الأفضل في التاريخ"، واصفاً إياه بمونديال "السلام والوحدة".

المصدر / وكالات