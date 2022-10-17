فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لحظة تتويج كريم بنزيمة بجائزة الكرة الذهبية

جامعة بيرزيت تدين استمرار اعتقال السلطة للطالب المضرب قسام حمايل

الزمالك يسعى للقب ثالث توالياً والأهلي لاستعادة هيبته

تعرف على الدول الأكثر شراء لتذاكر كأس العالم 2022

"أبو عرة": الحاضنة الشعبية تضعف محاولات الاحتلال الاستفراد بالمقاومة

ريفر بليت يودّع غاياردو بعد 8 سنوات ناجحة

الاصابة تبعد سانيه عن بايرن لفترة غير محددة

مجموعة من الأدوية الشائعة تحارب السمنة وداء السكري

منتخب السعودية يبدأ معسكره الاعدادي في الإمارات تحضيراً لمونديال 2022

حماس تدعو الأمم المتحدة إلى التحرك لوقف عدوان الاحتلال بالضفة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

"أبو عرة": الحاضنة الشعبية تضعف محاولات الاحتلال الاستفراد بالمقاومة

17 أكتوبر 2022 . الساعة 22:50 بتوقيت القدس
...

أكد القيادي في حركة حماس القيادي الشيخ مصطفى أبو عرة على أن الحاضنة الشعبية هي التي تحمي الثوار والمقاومين، وتشكل قوة للمقاومة وحافظة لها.

وقال أبو عرة إن المطلوب من شعبنا أن يشكل الحاضنة لأبنائهم الذين ينوبون عنهم في مقارعة الاحتلال، وهذا العمل يشكل قوة للمقاومة وحفظا لها.

واعتبر أن هذه الحاضنة تضعف كل محاولات الاحتلال بالتضييق على الشعب وحصاره للتخلي عن أبنائه كما يحصل في نابلس، ويجب أن تثبت هذه الحاضنة مهما بلغت التضحيات وكان الثمن.

وأوضح أنه منذ بداية الثورات الفلسطينية كانت الحاضنة الشعبية هي التي تحمي الثوار والمقاومين، وما فعله شباب شعفاط بحلق رؤوسهم للتغطية على المقاوم المطارد ليس جديداً على الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "في ثورة 1936 كان الثوار يلبسون على رؤوسهم الكوفية والعقال ومعظم الناس يلبسوا الطربوش، فصدر قرار ونداء للشعب الفلسطيني بتغيير لباس الرأس من الطربوش إلى الكوفية والعقال، وكانت استجابة الناس كبيرة وعالية جدا حيث غير أكثر الناس لباسهم وصار الثوار يسيرون متخفين بين جمهور الناس دون أن يلفتوا نظر المحتل الانجليزي في ذلك الوقت".

وأطلق نشطاء فلسطينيون حملة إعلامية لتمتين الحاضنة الشعبية للمقاومة في الضفة الغربية، وحث المواطنين على حماية المقاومين من غدر الاحتلال.

وانطلقت الحملة تحت وسم #درع_وسند، بهدف تحصين الحاضنة الشعبية ومواجهة الحملات الإعلامية التي يطلقها الاحتلال وأعوانه.

وكان الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة تحدث عن أهمية الالتفاف الشعبي حول المقاومين في الضفة والقدس واحتضانهم، منوهاً إلى أن هذا الالتفاف يربك الاحتلال الذي فشل في اعتقال عدد من منفذي العمليات الفدائية. 

وأضاف حمادة أن نموذج جنين، وعرين الأسود بنابلس وامتداد العمل المقاوم إلى عموم الضفة والقدس، وحالة الحاضنة الشعبية فاجأت الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المقاومة #الحاضنة الشعبية #الضفة الغربية #مصطفى أبو عرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة