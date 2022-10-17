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ريفر بليت يودّع غاياردو بعد 8 سنوات ناجحة

17 أكتوبر 2022 . الساعة 22:40 بتوقيت القدس
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ودّع أكثر من 70 ألف متفرج في ملعب مونومنتال التاريخي لنادي ريفر بليت الأرجنتيني مدرب الفريق الأحب إلى قلوبهم مارسيلو غاياردو المكنى بـ "الدمية" والذي قاده لإحراز 14 لقباً في 8 أعوام في فترة اشرافه على نادي العاصمة بوينوس أيريس.

قال غاياردو متأثراً وهو يقف في منتصف المستطيل الاخضر "لم أحلم في حياتي أن أعيش لحظات كهذه، مع غصة في الحلق، وهو شيء أكثر مما كنت أتصوره".

واحيط غاياردو بجميع الكؤوس التي احرزها خلال الفترة التي أمضاها مع ريفر بليت، وهي ثاني أطول فترة في تاريخ النادي تزامنت مع أفضل سجل مع 7 ألقاب محلية و7 دولية، منها لقبان في مسابقة كوبا ليبرتادوريس عامي 2015 و2018.

وختم غاياردو مسيرته في عقر دار فريقه بخسارة أمام روزاريو 1-2 في المرحلة ما قبل الاخيرة من الدوري الختامي، فيما يحتل منافسه الأبدي بوكا جونيورز الصدارة برصيد 48 نقطة.

غنت الجماهير وقفزت في المدرجات وذرفت الدموع بغزارة في حفل تكريم نجمها البالغ 46 عاماً، لتردد "وأعطوا الفرح والبهجة لقلبي".

وأشاد غاياردو باللاعب الدولي السابق المدير الرياضي للنادي وأيقونة أخرى في ريفر بليت الاوروغوياني إنتسو فرانتشيسكولي والذي قدّم له الدعم الأساسي في مسيرته.

وفي لحظات مؤثرة تحدث لاعب خط الوسط الكولومبي خوان كينتيرو، نيابة عن الجماهير، قائلاً "لقد جئنا لنقول لك شكراً، على الفوز، والتقدير وتسجيل الأهداف، على مُثُلك العليا، لتعليمنا أن نؤمن".

ورفعت الجماهير لافتة في المدرجات كتب عليها ""شكراً لك +موني+. أنت أبدي مثل مدريد"، في إشارة إلى إياب نهائي كأس ليبرتادوريس الملحمي الذي تم نقله في كانون الأوّل/ديسمبر 2018 إلى ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الاسبانية مدريد وفاز به ريفر بليت على بوكا جونيورز 3-1 (تعادلا 2-2 ذهاباً).

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#ريفر بليت #غاياردو

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