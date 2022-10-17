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الاصابة تبعد سانيه عن بايرن لفترة غير محددة

17 أكتوبر 2022 . الساعة 22:22 بتوقيت القدس
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الاصابة تبعد سانيه عن بايرن لفترة غير محددة

اصيب المهاجم الدولي لوروا سانيه الذي يقدم مستويات رائعة مع فريقه بايرن ميونيخ، في فخذه الأيسر خلال الفوز على فرايبورغ بخماسية نظيفة أمس ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، حسب ما أفاد اليوم النادي البافاري.

ولم يحدد بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية وثاني الترتيب حالياً بفارق 4 نقاط خلف أونيون برلين المتصدر (23 مقابل 19)، مدة غياب ابن الـ 26 عاماً عن الملاعب.

وقال النادي إن سانيه الذي سجل الهدف الثالث ومرر كرة حاسمة قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 76 أمام فرايبورغ "أصيب بتمزق في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر".

ويقدّم لاعب مانشستر سيتي الانجليزي السابق أفضل مستوى له منذ وصوله إلى ملعب "أليانز أرينا"، حيث سجل 4 أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا و5 في الدوري.

وتأتي هذه الاصابة قبل قرابة شهر من انطلاق مونديال قطر، علماً أن سانيه ارتدى قميص المنتخب الالماني خلال 47 مباراة دولية. 

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الدوري الألماني #بايرن ميونخ #ساني

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