حماس تدعو الأمم المتحدة إلى التحرك لوقف عدوان الاحتلال بالضفة

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم، الأمم المتحدة إلى التحرّك الفاعل والعاجل تجاه وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا، واستمرار حصار الاحتلال وإغلاقه لمداخل المدن والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية المحتلة، عبر فرض سياسة العقاب الجماعي على مئات الآلاف من أبناء شعبنا، في انتهاكٍ صارخٍ لأبسط معايير القانون الدولي.

وقال الناطق باسم الحركة جهاد طه في بيان صحفي: "إنَّ حركة حماس، وإذ ترحّب بجهود المبعوث الأممي "تور وينسلاند"، في وقف عدوان الاحتلال وإرهابه ضد شعبنا، لندعوه إلى إدانة وتجريم تلك الانتهاكات، والعمل على رفع توصيات لجهة الاختصاص في مؤسسات الأمم المتحدة، لوقف تلك الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال على انتهاكاتهم المستمرة ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وفي السياق، أكدت حركة حماس أنَّ استمرار الإغلاق والحصار وسياسة العقاب الجماعي التي يفرضها الاحتلال على مدينة نابلس، لليوم السادس على التوالي، ما هو إلّا تعبيرٌ عن حالة العجز والفشل التي تعيشها المنظومة الأمنية للاحتلال، في مواجهة مقاومة وانتفاضة أبناء شعبنا المتصاعدة في عموم الضفة المحتلة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان صحفي: "إنَّنا إذ نشدّ على أيادي أهلنا ومقاومينا الأبطال في نابلس وجنين وشعفاط وعموم الضفة الغربية، وهم يسطّرون أروع الملاحم والبطولات في وجه احتلال متغطرس لا يعرف إلّا لغة القوَّة، فإنّنا نجدّد التأكيد أنَّ كل جرائم الاحتلال من حصار وقمع واقتحامات وقتل؛ لن ترهب جماهير شعبنا في مواصلة مقاومته، ولن تفلح في كسر إرادته وسعيه نحو حماية أرضه ومقدساته، وانتزاع حرّيته واستقلاله"