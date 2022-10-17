أبرز أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

شهدت الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية، عمليات ومواجهات نلخصها فيما يلي:
• عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين : 3
• عبوات ناسفة : 1
• تصدي للمستوطنين : 1
• زجاجات حارقة ومفرقعات نارية : 3
• مواجهات وإلقاء حجارة : 9
التفاصيل :
القدس
- البلدة القديمة : تصدي للمستوطنين.
- جبل المكبر :
• مفرقعات نارية.
• اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
- مستوطنة بيت حوشن :
• مفرقعات نارية.
• اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
رام الله
- معسكر عوفر : إطلاق نار.
- نعلين : اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
جنين
- حاجز الجلمة : عبوات ناسفة
- حاجز موفودوتان : إطلاق نار
سلفيت
- حارس : اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
نابلس
- الضاحية :
• إطلاق نار.
• اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
- مستوطنة شعري تكفاه : زجاجات حارقة.
- حاجز المربعة : اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
- مفرق بيتا : اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
- قصرى : اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
الخليل
- مخيم العروب : اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
العمليات النوعية :
- إطلاق النار باتجاه معسكر عوفر في رام الله ، واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال بالقرب من قرية نعلين.
- إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في حاجز موفودوتان وإلقاء عبوات متفجرة على الجلمة في جنين.
- اندلاع مواجهات عنيفة في أحياء المدينة المقدسة تخللها إلقاء المفرقعات النارية باتجاه بيت حوشن وجبل المكبر.
- إطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام منطقة الضاحية بمدينة نابلس، وإلقاء زجاجات حارقة على مستوطنة شعري تكفاه.