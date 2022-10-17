أبرز أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

شهدت الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية، عمليات ومواجهات نلخصها فيما يلي:

• عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين : 3

• عبوات ناسفة : 1

• تصدي للمستوطنين : 1

• زجاجات حارقة ومفرقعات نارية : 3

• مواجهات وإلقاء حجارة : 9

التفاصيل :

القدس

- البلدة القديمة : تصدي للمستوطنين.

- جبل المكبر :

• مفرقعات نارية.

• اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- مستوطنة بيت حوشن :

• مفرقعات نارية.

• اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

رام الله

- معسكر عوفر : إطلاق نار.

- نعلين : اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

جنين

- حاجز الجلمة : عبوات ناسفة

- حاجز موفودوتان : إطلاق نار

سلفيت

- حارس : اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

نابلس

- الضاحية :

• إطلاق نار.

• اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- مستوطنة شعري تكفاه : زجاجات حارقة.

- حاجز المربعة : اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- مفرق بيتا : اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

- قصرى : اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

الخليل

- مخيم العروب : اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

العمليات النوعية :

- إطلاق النار باتجاه معسكر عوفر في رام الله ، واندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال بالقرب من قرية نعلين.

- إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في حاجز موفودوتان وإلقاء عبوات متفجرة على الجلمة في جنين.

- اندلاع مواجهات عنيفة في أحياء المدينة المقدسة تخللها إلقاء المفرقعات النارية باتجاه بيت حوشن وجبل المكبر.

- إطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام منطقة الضاحية بمدينة نابلس، وإلقاء زجاجات حارقة على مستوطنة شعري تكفاه.

المصدر / فلسطين أون لاين