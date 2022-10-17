حاجزا "الجلمة" و"سالم" تحت نيران المقاومة

نفّذ مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين، عمليتي مقاومة استهدفتا قوات الاحتلال قرب حاجزي سالم والجلمة في جنين المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية، عن إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال المتواجدة عند حاجز سالم، حيث تمكن المقاومون من الانسحاب بسلام.

في حين أشارت، إلى وقوع عملية ثانية خلال أقل من ساعة استهدفت قوات الاحتلال المتواجدة قرب حاجز الجلمة شمال شرق مدينة جنين.

وأوضحت، أن عملية الجلمة، ألقى فيها المقاومون، أكواعا متفجرة محلية الصنع.

وفي ذات السياق فقد أكدت إذاعة جيش الاحتلال أن جنود الاحتلال تعرضوا لإطلاق نار وقنابل مصنعة محلية على حاجزي الجلمة وسالم.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب المقاومين دون وقوع إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين