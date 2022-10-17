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(150) مستفيدا من اللاعبين والكوادر الرياضية

"المجلس الأعلى للشباب والرياضة" يعلن عن الدفعة الأولى من قروض الزواج والتعليم للرياضيين

17 أكتوبر 2022 . الساعة 21:08 بتوقيت القدس
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أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن الدفعة الأولى من مستفيدي قروض الزواج والتعليم والتي بلغت (150) مستفيدا من اللاعبين والكوادر الرياضية، بالتعاون مع بنك الإنتاج الفلسطيني، حيث سبق أن تم الاتفاق بين المجلس الأعلى والبنك على توفير مبلغ (200.000) دولار  لصالح توفير القروض للرياضيين.

ومن المقرر أن يقام حفل بعد غد الأربعاء  للإعلان عن الأسماء والبدء في إجراءات الحصول على القرض، لمن تم ترشيحهم من الأندية والاتحادات الرياضية وفق الشروط التي وضعها المجلس الأعلى.

يذكر أن قرض الزواج يبلغ (1500) دولار، بينما قرض التعليم (500) دولار، بنظام القرض الحسن وتسدد شهريا بقيمة (50) دولار، وتمثل الدفعة الأولى مقدمة لبرامج صندوق دعم الشباب من الرياضيين، والتي تهدف للتخفيف على الشباب والرياضيين ومساندتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#رياضة #المجلس الأعلى للشباب والرياضة #فزة

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