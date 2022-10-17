خبر صادم يزيد متاعب الصداقة وغياب نجمه لفترة طويلة

غزة/وائل الحلبي:

زادت متاعب فريق الصداقة بعد الكشف عن تفاصيل إصابة أحد أبرز لاعبيه وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب، في ظل حاجة الفريق للخروج من دوامة النتائج السلبية التي ترافقه منذ بداية الموسم الحالي.

محمد الحداد مهاجم الصداقة والذي غاب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام شباب خانيونس، بينت الفحوصات الطبية أنه يعاني من قطع في الرباط الصليبي الأمر الذي سيجعله يغيب عن الملاعب لفترة لا تقل عن 4 أشهر.

الحداد شارك مع الفريق في مباراته أمام شباب رفح والتي غادرها في اللحظات الأخيرة، قبل أن يتعذر تواجده مع الفريق في مواجهة النشامى يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المتوقع أن يخضع الحداد لعملية جراحية للتعافي من الإصابة، قبل أن يبدأ بالعودة بشكل تدريجي للتدريبات التأهيلية.

وانضم الحداد للصداقة قبل بداية الموسم بعد نهاية عقده مع الشجاعية، إلا أن الفريق عانى من سوء التوفيق في مبارياته بتعادله في 4 مباريات وخسارته في مباراتين دون أن يتمكن من تحقيق أي فوز.

المصدر / فلسطين أون لاين