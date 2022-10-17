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بث مباشر لـ حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2022

17 أكتوبر 2022 . الساعة 20:47 بتوقيت القدس
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بث مباشر لـ حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2022

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية مساء الاثنين، وسط مؤشرات تؤكد فوز الفرنسي كريم بنزيمة بالجائزة، للمرة الأولى في مسيرته.

وبدأت مجلة "فرانس فوتبول" المسؤولة عن الجائزة  الكشف عن ترتيب اللاعبين من 30 إلى 1، وفقاً لنتائج التصويت، في انتظار الكشف عن الفائز الأول.

واحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد والمتوج بالجائزة 5 مرات، المركز الـ20 في ترتيب جائزة هذه السنة، بينما غاب اسم ليونيل ميسي الذي فاز بالجائزة 7 مرات (رقم قياسي) عن قائمة أول 30 لاعباً.

وجاء النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في المركز 12، في حين سيكون النجم المصري محمد صلاح ليفربول ضمن العشرة الأوائل.

ترتيب الكرة الذهبية لعام 2022

 

25- داروين نونيز (ليفربول).

 

25- كريستوفر نيكونكو (لاييزج)

 

25- جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

 

25- أنطونيو روديجر (تشيلسي)

 

25- مايك ماينان (ميلان )

 

25- كيميتش (بايرن ميونيخ)22- بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

 

22- فيل فودين (مانشستر سيتي)

 

22 - الكسندر أرنولد (ليفربول)

 

21- هاري كين (توتنهام)20 - كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

 

17- لويس دياز (ليفربول)

 

17 - دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس)

 

17- كاسيميرو (مانشستر يونايتد)

 

16- فيرجل فان دايك (ليفربول)

 

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