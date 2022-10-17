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هل يغيب ريشارليسون عن كأس العالم 2022؟

17 أكتوبر 2022 . الساعة 17:57 بتوقيت القدس
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البرازيلي ريشارليسون

أكّد الايطالي أنتونيو كونتي مدرب توتنهام الانجليزي بأن مهاجمه الذي أصيب في ربلة الساق، لا يواجه "بكل تأكيد" اي خطر للغياب عن مونديال قطر الشهر المقبل.

وقال كونتي الاثنين في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة ضد مانشستر يونايتد المقررة الأربعاء لدى سؤاله عما إذا كان مهاجمه البرازيلي سيغيب عن المونديال "كلا، بكل تأكيد، أستطيع ان اؤكد لكم بانه لا يواجه اي خطر لعدم خوض المونديال".

لكن في المقابل، أكّد غياب ريشارليسون عن مواجهة يونايتد بقوله "بطبيعة الحال لن يكون متواجدا".

وأصيب ريشارليسون خلال مباراة توتنهام ضد فريقه السابق ايفرتون المنتقل منه نهاية الموسم الماضي في ربلة الساق ولم يكمل المباراة وقد شوهد يتكئ على عكازين وانهمرت الدموع من عينيه لدى اجرائه المقابلات الصحافية.

وبدا ريشارليسون متشائما حول قدرته بالمشاركة في كاس العالم المقررة من 20 تشرين الثاني/نوفمبر الى 18 كانون الاول/ديسمبر المقبل بقوله بعد الاصابة "من الصعب التكلّم لأنني قريب جدا من تحقيق حلمي (كأس العالم). سبق لي ان تعرضت لاصابة مماثلة، آمل بالشفاء بأسرع وقت ممكن. في المرة السابقة عندما كنت في صفوف ايفرتون غبت عن الملاعب لفترة شهرين".

وختم "يتعيّن علي ان ابقى متفائلا في ذهني للتواجد في قطر".

وسيعلن مدرب البرازيل تيتي لائحته الرسمية المشاركة في النهائية في 7 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، علما بان ريشارليسون شارك اساسيا في المباريات الاخيرة لمنتخب بلاده.

المصدر / وكالات
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