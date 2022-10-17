درع_وسند.. حملة إعلامية لتمتين الحاضنة الشعبية للمقاومة في الضفة الغربية

أطلق نشطاء فلسطينيون حملة إعلامية لتمتين الحاضنة الشعبية للمقاومة في الضفة الغربية، وحث المواطنين على حماية المقاومين من غدر الاحتلال.

وانطلقت الحملة تحت وسم #درع_وسند، بهدف تحصين الحاضنة الشعبية ومواجهة الحملات الإعلامية التي يطلقها الاحتلال وأعوانه.

وأوضح القائمون على الحملة أن الاحتلال وبعد كل عملية قوية ومؤثرة يبدأ في التضييق على المواطنين بإغلاق الطرق والحواجز، بهدف ضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة.

وأشارت الحملة إلى ما يفعله الاحتلال هذه الأيام من إجراءات في مناطق القدس ونابلس ورام الله بعد سلسلة عمليات ألحقت فيه قتلى وجرحى.

ودعت إلى احتضان المقاومين والمجموعات المسلحة، والالتفاف حولهم وعدم السماح للاحتلال بالنيل منهم.

وأشادت بموقف أهالي مخيم شعفاط ونابلس الذين اتخذوا خطوات متقدمة لتمتين الجبهة الداخلية وحماية المقاومين، كمنفذ عملية شعفاط وأبطال عرين الأسود.

وغرد الناشط عزام العبادلة قائلاً: "واصلوا دعمكم لأبنائكم المقاومين أنتم درعهم وسندهم #درع_وسند".

واصلوا دعمكم لأبنائكم المقاومين



أنتم درعهم وسندهم#درع_وسند pic.twitter.com/stLDcjQ0uz — عزام العبادلة 🇵🇸 (@azzam19951) October 17, 2022

وكتبت أماني الجماصي: "الفلسطيني مجبول على الحمية الوطنية، يقف جنباً إلى جنب وكتفاً بكتف مع جاره وابن بلده، فشباب جنين ونابلس والقدس وكل البلدات الفلسطينية كالجسد الواحد، كالسند المتين، كالدرع الواقي في وجه الاحتلال وأعوانه".

الفلسطيني مجبول على الحمية الوطنية، يقف جنباً إلى جنب وكتفاً بكتف مع جاره وابن بلده، فشباب جنين ونابلس والقدس وكل البلدات الفلسطينية كالجسد الواحد، كالسند المتين، كالدرع الواقي في وجه الاحتلال وأعوانه

#درع_وسند — أماني عصام الجماصي (@amanyesam95) October 17, 2022

وفي السياق قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إن الالتفاف الشعبي حول المقاومين في الضفة والقدس واحتضانهم، أربك الاحتلال الذي فشل في اعتقال عدد من منفذي العمليات الفدائية.

وأضاف حمادة أن نموذج جنين، وعرين الأسود بنابلس وامتداد العمل المقاوم إلى عموم الضفة والقدس، وحالة الحاضنة الشعبية فاجأت الاحتلال.

وأوضح أن الاحتلال ظن أنه يستطيع ارهاب الفلسطينيين وثنيهم عن احتضان المقاومين عبر تهديدهم بالعقاب والاعتقال.

وشدد الناطق باسم حماس على أن الوحدة تؤرق المحتل، بعد أن باتت واقعاً على الأرض في كل الميادين كجنين ونابلس حيث ذابت كل الألوان خلف بندقية المقاومة.

وقال حمادة:" لا شك بأن الشعب الفلسطيني يسير خلف البندقية وموحد خلف المقاومة كي تردع الاحتلال وتعيده للوراء، وتقطع يده وتدفعه الثمن من دماء جنوده ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات