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حمّلت "السلطة" المسؤولية عن حياتهم

"حماس" تدعو للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون "السلطة"

17 أكتوبر 2022 . الساعة 14:14 بتوقيت القدس
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عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" (أرشيف)

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية إلى "الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجونها تجاوبًا مع قيمنا الوطنية، وامتثالًا للقانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني، وذلك في ضوء تدهور أوضاعهم الصحيّة، ونقل خمسة منهم إلى المستشفى الاستشاري في رام الله".

وحمّلت "حماس" في بيان جاء بلسان الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، اليوم الإثنين، أجهزة السلطة "المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم".

وشدّد القانوع على ضرورة "إنهاء هذه الصفحة السوداء من الاعتقال السياسي، فاستمرارها يُشكّل خدمة مجانية للاحتلال في إضعاف جبهتنا الداخلية عبر استمرار وتصعيد الاعتقال السياسي للنشطاء والمناضلين الأحرار الذين يقاومون الاحتلال ويشتبكون معه دفاعًا عن شعبهم وأرضهم ومقدساتهم".

وطالب القوى والفصائل الفلسطينية والهيئات الحقوقية إلى "القيام بدورها والوقوف عند مسؤولياتها الوطنية في إنهاء الاعتقال السياسي المشين". 


 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاعتقال السياسي #سجون السلطة #مسلخ أريحا

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