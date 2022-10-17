فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بلدية خان يونس تشرع بإنشاء حديقة ومرافق رياضية في المتنزه الإقليمي

"هيئة" تطالب بوضع حد لسياسة القتل والإعدام (الإسرائيلية) بحق الأسرى

موقف إدارة برشلونة من إقالة تشافي بعد خسارة الكلاسيكو

"حماس" تدعو للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون "السلطة"

"فلسطينيو الخارج" يدعو لإفشال مخططات الاحتلال لتقسيم "الأقصى"

قوات الاحتلال تعتدي على المرابطات في المسجد الأقصى

إحصائية: 5300 حالة اعتقال (إسرائيلي) لفلسطينيين منذ بداية العام

"حنيني" يعزي بوفاة والدة الشهيد القسامي القائد يوسف السركجي

وزارة الأسرى: تلاعب الاحتلال بمواعيد الزيارات انتهاك للقانون الدولي والإنساني

وقفة لأهالي المعتقلين السياسيين للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

"حماس": تصعيد الاستيطان في القدس لن يفلح في تغيير حقائق التاريخ

17 أكتوبر 2022 . الساعة 13:45 بتوقيت القدس
...
غزة: عزالدين سكيك

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، إنّ إقرار الاحتلال الإسرائيلي خُططًا جديدة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي شعفاط وبيت حنينا وبيت صفافا والولجة وعين كارم ولِفتا في شمال القدس، تصعيدٌ خطيرٌ وانتهاك لكل القوانين والقرارات الدولية التي تُجرّم هذا التغوّل الاستيطاني.

وأكد "حمادة" في تصريح صحفي اليوم، أنّ جرائمَ الاستيطان التي يرتكبها الاحتلال ضد أرضنا ومقدساتنا، محاولاتٌ يائسة لفرض واقع جديد على الأرض، لن يفلح في طمس معالم المدينة المقدسة وتغيير حقائق التاريخ.

ودعا إلى تحرّكٍ على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والإنسانية والحقوقية لتجريم هذه الممارسات، والعمل على وقفها والانتصار لحقوق شعبنا وقضيته.

واستهجن الناطق باسم حماس، الصمت والتقاعس الدولي أمام تصعيد الاحتلال جرائمه التي تطال شعبنا الفلسطيني ومقدساته.

وجدّد "حمادة" الدعوة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه وفصائله لمواصلة التصدي لهذه المخططات والمشاريع ومقاومتها بكلّ الوسائل دفاعًا عن أرضنا ومقدساتنا، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى، حتّى التحرير والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#القدس #استيطان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة