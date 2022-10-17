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"حنيني" يعزي بوفاة والدة الشهيد القسامي القائد يوسف السركجي

"حنيني" يعزي بوفاة والدة الشهيد القسامي القائد يوسف السركجي

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"حنيني" يعزي بوفاة والدة الشهيد القسامي القائد يوسف السركجي

17 أكتوبر 2022 . الساعة 12:59 بتوقيت القدس
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القيادي في حركة "حماس" عبد الحكيم حنيني

تقدم القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الحكيم حنيني بالتعزية من عائلة الشهيد القسامي القائد يوسف السركجي من نابلس بوفاة والدته الحاجة رويد أبو صلب، مشيداً بما قدمته والدة الشهيد السركجي طوال حياتها، من تضحيات وصبر وجهاد، وهي والدة الأسرى والشهداء.

وقال حنيني:" إنّ الشهيد السركجي كان؛ عميق الإيمان واسع العلم؛ عابد زاهد، قوي في الحق ووقاف عند حدود الله".

 

واستحضر دور الشهيد الجهادي بقيادة كتائب القسام في نابلس، وعملياته البطولية التي أوجعت العدو، بالإضافة إلى مشاركته في العمل التربوي والدعوي والتنظيمي لسنوات طويلة؛ وتقدمه صفوف المقاومين في أصعب المراحل؛ وهو الأسير المحرر والمبعد العائد والمطارد وختاماً بالشهيد القائد.

وأوضح حنيني أن القائد السركجي أورث الضفة الغربية فكر الثورة والمقاومة وترك لها تاريخاً يشكل لها دافعا وحافزاً مستمرا لمواصلة المقاومة ومواجهة الاحتلال.

وكان الشهيد قد استشهد في 20 من يناير عام 2002 في عملية اغتيال نفذتها قوة خاصة إسرائيلية بمدينة نابلس، واستشهد معه المجاهدين "نسيم أبو الروس" و"جاسر سمارو" و"كريم مفارجة".

وينسب للشهيد السركجي الإشراف على تجهيز مهندسي القسام الذين خططوا لعشرات العمليات الاستشهادية النوعية التي أربكت كيان الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهيد #حماس #نابلس #يوسف السركجي

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