وزارة الأسرى: تلاعب الاحتلال بمواعيد الزيارات انتهاك للقانون الدولي والإنساني

عدت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة تلاعب الاحتلال وتأجيل موعد زيارات أهالي الأسرى انتهاك صارخ وصريح للقانون الدولي والإنساني، وتلاعب بمشاعر المئات من أهالي الأسرى.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الأسرى والمحررين صابر أبو كرش أن الاحتلال يقوم بتأجيل موعد زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم للمرة الثالثة على التوالي، مبيناً أن موعد الزيارة كان مقرراً في غضون هذا الشهر وتم تأجيلها إلى الثامن من شهر نوفمبر القادم، الأمر الذي آثار حالة من الغضب بين أهالي الأسرى حول موعد الزيارات.

وقال:" إن قرار التأجيل يعد عقاب للأسرى داخل سجون الاحتلال، وأيضاً لذويهم الذين يعيشون حالة عدم الاستقرار من حيث الإجراءات الأمنية على المعابر، وزيادة فرض إجراءات قاسية وعنصرية ومنعهم من الزيارات وتأجيلها".

وحذر أبو كرش من تداعيات هذه القرارات، داعياً المؤسسات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالوقوف بجانب أهالي الأسرى من أجل الضغط على الاحتلال كي يتراجع عن قراره، لأن السكوت عن القرار سيؤدى إلى تقليص حقوق أخرى لأهالي الأسرى وأبنائهم داخل السجون.

المصدر / فلسطين أون لاين