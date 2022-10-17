قوات الاحتلال تعتدي على المرابطات في "الأقصى"

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المرابطات أثناء تواجدهن قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى، واعتقلت المرابطة المقدسية هنادي الحلواني، وأطلقت طائرة مسيرة في سماء الأقصى.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اعتدت بالدفع على عدد من المرابطات المبعدات عن المسجد الأقصى أثناء تواجدهن أمام باب السلسلة، وتمّ طردهن من المنطقة ومن شوارع البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وبينت أن المرابطات تعرضن أيضا أثناء تواجدهن في "طريق المجاهدين" قرب باب الأسباط لاستفزازات من المستوطنين وقوات الاحتلال التي أبعدتهن بالقوة إلى خارج البلدة القديمة؛ لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وحائط البراق.

وفرضت قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، ومنعت من هم دون الـ50 عامًا من المرابطين والمرابطات من الدخول إليه، لتأمين اقتحامات المتطرفين في "عيد العرش" اليهودي.

يشار إلى أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ ساعات صباح اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين