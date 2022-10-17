الاحتلال يحرق محاصيل المزارعين شرق غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المزارعين الفلسطينيين شرق مدينة غزة، وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال المعتلين أبراج المراقبة، خلف السياج الفاصل، شرقي غزة، أطلقوا قنابل الغاز -بكثافة- صوب المزارعين، خلال فلاحتهم لأراضيهم أراضيهم الواقعة بمنطقة "الطاقة".

وأضافت:" المصادر أن خسائر مادية لحقت بمحاصيل المزارعين، إثر اشتعال النيران فيها بسبب قنابل الغاز، كما أجبرت القنابل أصحاب الأراضي على مغادرتها".

وتنفذ قوات الاحتلال، بشكل متكرر وشبه يومي، اعتداءات على الفلسطينيين قرب المناطق الحدودية لقطاع غزة، كما تتعمد استهداف المزارعين والصيادين ورعاة الأغنام، في خطوات متسلسلة لتضييق الحصار على أهالي القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين