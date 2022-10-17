فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قوات الاحتلال تعتدي على المرابطات في "الأقصى"

الاحتلال يحرق محاصيل المزارعين شرق غزة

اضراب شامل يعمّ مدارس بيت لحم وجزئي بمدارس الضفة

المصري: من صنع صفقة وفاء الأحرار قادر على صنع واحدة أخرى

صبحة لـ"فلسطين": حكومة اشتية "كاذبة" ولا تريد تنفيذ الاتفاقيات المبرمة معها

حماس: الحاضنة الشعبية للمقاومين أربكت الاحتلال وشكلت صدمة له

الاحتلال يؤجّل زيارات أهالي أسرى قطاع غزة للمرة الثالثة

"الغول": رد المقاومة على جرائم الاحتلال يأتي في النطاق الطبيعي

"قسام حمايل".. طالب جامعي تزجُّه السلطة في سجونها "بلا تهم" منذ 114 يومًا

مخطط احتلالي لبناء مئات الوحدات الاستيطانية بالقدس

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الاحتلال يحرق محاصيل المزارعين شرق غزة

17 أكتوبر 2022 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المزارعين الفلسطينيين شرق مدينة غزة، وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال المعتلين أبراج المراقبة، خلف السياج الفاصل، شرقي غزة، أطلقوا قنابل الغاز -بكثافة- صوب المزارعين، خلال فلاحتهم لأراضيهم أراضيهم الواقعة بمنطقة "الطاقة".

وأضافت:" المصادر أن خسائر مادية لحقت بمحاصيل المزارعين، إثر اشتعال النيران فيها بسبب قنابل الغاز، كما أجبرت القنابل أصحاب الأراضي على مغادرتها".

وتنفذ قوات الاحتلال، بشكل متكرر وشبه يومي، اعتداءات على الفلسطينيين قرب المناطق الحدودية لقطاع غزة، كما تتعمد استهداف المزارعين والصيادين ورعاة الأغنام، في خطوات متسلسلة لتضييق الحصار على أهالي القطاع.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#قطاع غزة #الزراعة #مزارعين #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة