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بسبب الاعتداءات المستمرة على المعلمين

إضراب شامل يعمّ مدارس بيت لحم وجزئي بمدارس الضفة

17 أكتوبر 2022 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

عمّ الإضراب الشامل جميع مدارس بيت لحم بسبب الاعتداءات المتكررة على المعلمين في المدارس بدعوة من الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين.

وقرر الاتحاد الإضراب في جميع مدارس الضفة باستثناء القدس بعد الحصة الرابعة.

وطالب الاتحاد الحكومة بأخذ موقف واضح تجاه ما يحدث والتحرك سريعاً من أجل وضع حدٍّ لـهذا "الانفلات الأخلاقي"

وقال سائد ازريقات الأمين العام لاتحاد المعلمين، :"إن الاتحاد قرر الإضراب الشامل في جميع مدارس الضفة الغربية ومديريات التربية والتعليم، بعد الحصة الرابعة، بينما سيكون الإضراب في مدارس محافظة بيت لحم ومديريات التربية منذ الصباح".

وأضاف:" إن الإضراب يأتي نتيجة حالات العنف والاعتداءات على المعلمين في المدارس التي أخذت تتزايد في الفترة الأخيرة، حيث تم الاعتداء اليوم على معلمين بالضرب المبرح في محافظة بيت لحم وجرى نقلهم إلى المستشفى الأمر الذي لا يمكن أن يمر ولا يمكن السكوت عنه".

ومن جانبها أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنها تتابع الاعتداءات الأخيرة التي طالت المعلمين والكوادر التعليمية، مؤكدة أنها لن تتنازل عن الحق العام، ولن تتهاون مع أي اعتداء يطال المعلمين.

وأفادت الوزارة أنها تتابع مع الجهات الأمنية والقانونية كل ما من شأنه ردع كل من تسول له نفسه المس بهيبة المؤسسة التعليمية، منوهةً إلى أن استسهال البعض التطاول على حرمة المدارس سلوك مدان جملةً وتفصيلاً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بيت لحم #التربية والتعليم #اضراب شامل #الضفة الغربية #اعتداء على المدرسين

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