المصري: من صنع صفقة وفاء الأحرار قادر على صنع واحدة أخرى

غزة/ صفاء عاشور:

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مشير المصري، من صنع صفقة "وفاء الأحرار" قبل 11 عاماً قادر على صنع صفقة مثلها، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يثقون أن خيار البندقية قادر على انتزاع الحقوق.

وقال في فعالية للجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في الذكرى الـ11 لصفقة وفاء الأحرار، صباح اليوم الإثنين، من أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة:" نقف اليوم على أعتاب صفقة جديدة نراها قاب قوسين أو أدنى، وأنها ستتجدد بما تملك المقاومة في غزة من أوراق قوة وحكمة واقتدار في إدارة هذا الملف".

وحذر المصري الاحتلال الإسرائيلي من المراهنة على عامل الزمن، مشدداً على أن الأسرى الجنود لن يروا النور حتى يراه الأسرى الفلسطينيين، مشيراً إلى أن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال صعبة للغاية خاصة المرضى فهم يتعرضون للقمع والتنكيل ورفض الإفراج عنهم.

وأضاف:" إن تحرير الأسرى لن يكون إلا بزيادة غلة الأسرى في يد المقاومة حتى تبييض سجون الاحتلال من كافة الأسرى الفلسطينيين".

وأردف المصري:" نعيش في هذه الفترة ذكرى عملية الرفاق التي جاءت ثأراً لاغتيال أبو علي مصطفى، والتي انتصرت للدماء الذكية التي سالت لأجل الشعب الفلسطيني"، منبهاً إلى أن اغتيال زئيفي ثبت معادلة الرأس بالرأس.