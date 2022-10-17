الاحتلال يؤجّل زيارات أهالي أسرى قطاع غزة للمرة الثالثة

أكدت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أجّلت للمرة الثالثة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة لذويهم التي كانت مقررة هذا الشهر.

وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب، أنه تم تأجيل الزيارات إلى الثامن من شهر نوفمبر المقبل.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين