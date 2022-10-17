"الغول": رد المقاومة على جرائم الاحتلال يأتي في النطاق الطبيعي

غزة/ عزالدين سكيك

قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد الغول إن رد المقاومة على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني يأتي في النطاق الطبيعي، مؤكداً أن ما يحدث في مدن الضفة من مقارعة للاحتلال الاسرائيلي هو انتصار للكل الفلسطيني.

وأكد "الغول" لقناة الأقصى، أن عملية قتل وزير السياحة الإسرائيلي "زئيفي" كانت مخططة من المقاومة الفلسطينية، كما وجاءت عملية قتله رداً على اغتيال الاحتلال للشهيد أبو علي مصطفى واعتدائه على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن المقاومة الفلسطينية هي الطريق الوحيد لطرد الاحتلال عن أرض فلسطين، مشيراً إلى أن الجبهة تعمل على محاربة العنصرية ومواجهة الاحتلال حتى دحره عن أرضنا فلسطين.

وقال "الغول" إن ما نشهده من عمليات مقاومة ضد المحتل في مدن الضفة يعتبر نموذج مشرف، مضيفاً أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في مواجهة الاحتلال حتى دحره عن أرض فلسطين.

كما ودعا المقاومة الفلسطينية لتكثيف ضرباتها ضد المحتل حتى نيل الحرية والكرامة، موجهاً بالتحية إلى المقاومين المشتبكين مع الاحتلال في مدن الضفة المحتلة.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادي أبو علي مصطفى، في الـ 27 من أغسطس2001، بقصف مكتبه في مدينة رام الله بمروحيات الأباتشي، فقررت الجبهة الشعبية الرد على مقتله عن طريق اغتيال زئيفي، وكان زئيفي قد وصف الفلسطينيين قبل مقتله بـ 7 أيام بالـ "حشرات والأفاعي".

المصدر / فلسطين أون لاين