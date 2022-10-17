الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة جنوب جنين

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على تسجيلات كاميرات مراقبة، في بلدة يعبد جنوب جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وداهمت عدة أحياء فيها، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من محطة وقود، ونصبت عدة حواجز عسكرية على شارع بلدتي عرابة ويعبد.

وفي السياق ذاته، نفّذت قوات الاحتلال مناورات عسكرية، الليلة، في محيط قرية الجلمة شمال شرق جنين، واقتحمت قرية رمانة غربًا.

ومن الجدير ذكره أنّ قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين