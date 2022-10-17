الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وانخفاض على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون، اليوم الاثنين، الجو غائمًا جزئيًا، معتدل نهارًا، بارد نسبيًا ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة، يكون الجو غائمًا جزئيًا وباردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين