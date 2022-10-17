فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مايكروسوفت تغير اسم حزمة تطبيقاتها الشهيرة

دراسة تفجر مفاجأة.. مشي 10 آلاف خطوة يومياً لا ينقص الوزن

هل من السيئ تناول الطعام قبل النوم؟.. خبراء يجيبون

لمرضى السكري.. فوائد عديدة لبذور الشيا لكن حذار من الإفراط!

إيلون ماسك يرسل فاتورة بمئات الملايين للبنتاغون.. من سيحاسب على الإنترنت؟

" هنية " يُعلن عن مشروع جديد بقيمة 50 ألف دولار

جديد "آبل".. نظارة تتيح دفع المال عبر بصمة العين

تسجيل جميع أهداف فريق الأهلي باسم "محمد"

لمحبي الأكل في وقت متأخر.. هذا ما يحدث لصحتك

الناشطة "البرغوثي": الحاضنة الشعبية تزيد من قوة المقاومة بالضفة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مايكروسوفت تغير اسم حزمة تطبيقاتها الشهيرة

17 أكتوبر 2022 . الساعة 04:24 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

قررت شركة "مايكروسوفت" الأميركية تغيير اسم حزمة تطبيقاتها الشهيرة "أوفيس" إلى ‏اسم جديد خلال الأشهر المقبلة.‏

وسيصبح اسم الموقع الإلكتروني "أوفيس.كوم"، وسيحمل تطبيق "أوفيس" للأجهزة المحمولة، وتطبيق "أوفيس" لنظام التشغيل "ويندوز" الاسم الجديد "مايكروسوفت 365"، والذي سيصاحبه مظهر جديد، فضلا عن المزيد من الميزات، وفقا لموقع "ذا فيرج".

ومن المقرر أن تبدأ هذه التغييرات الجديدة في الظهور بدءا من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

بينما سيتم تغيير العلامة التجارية لتطبيق "أوفيس" لأنظمة "ويندوز" و"ماك أو إس" و"آي أو إس" و"أندرويد" في يناير/ كانون الثاني 2023.

هذا ولن تستغني "مايكروسوفت" عن أسماء تطبيقات "أوفيس" بعد تغيير اسمه إلى "مايكروسوفت 365"، مثل "وورد" و"إكسيل" و"باور بوينت" وخدمة البريد الإلكتروني "أوتلوك" و"تيمز".

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#تطبيق #مايكروسوفت #تكنولوجيا #جديد #تغير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة