إيلون ماسك يرسل فاتورة بمئات الملايين للبنتاغون.. من سيحاسب على الإنترنت؟

قال الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إيلون ماسك في تغريدة يوم السبت إنّ شركته الفضائية ستواصل تمويل الإنترنت عبر شركة محطات الأقمار الصناعية التابعة له ستارلينك Starlink للحكومة الأوكرانية في الوقت الذي تقاتل فيه القوات الروسية التي تغزو بلادهم.

وغرد الملياردير قائلًا: "على الرغم من أنّ شركة ستارلينك لا تزال تخسر أموالًا وأنّ الشركات الأخرى تحصل على مليارات الدولارات من دافعي الضرائب، إلا أننا سنواصل تمويل الحكومة الأوكرانية مجانًا".

ولم يتضح ما إذا كان ماسك ساخرًا أم لا.

وردًّا على تغريدة حول هذه الخطوة، قال ماسك: "لا يزال يتعين علينا القيام بأعمال جيدة". وردًّا على تغريدة أخرى تقول إنّ ماسك دفع بالفعل ضرائب تمول دفاع أوكرانيا، قال، "سخرية القدر".

وتأتي التغريدات في أعقاب بيان من ماسك يوم الجمعة قال فيه إنّ سبيس إكس لا يمكنها الاستمرار في تمويل محطات ستارلينك في أوكرانيا "إلى أجل غير مسمى"، بعد أن أشار تقرير إلى أن شركته الفضائية طلبت من البنتاغون تغطية التكاليف، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي رسالة من SpaceX إلى البنتاغون، قالت الشركة إنّ استخدام Starlink في أوكرانيا قد يكلف ما يقرب من 400 مليون دولار على مدار الـ 12 شهراً القادمة، وفقاً لتقرير صادر عن CNN. إذ وقعت SpaceX عدة عقود مع حكومة الولايات المتحدة.

وكانت محطات الإنترنت Starlink التي تبرعت بها شركة SpaceX مهمة للغاية في إبقاء الجيش الأوكراني متصلاً بالإنترنت أثناء الحرب ضد روسيا، حتى مع تدمير البنية التحتية للاتصالات.

تعرض ماسك لانتقادات من المسؤولين الأوكرانيين في وقت سابق من هذا الشهر عندما نشر استطلاعاً على تويتر يقيس الدعم لما زعم أنه نتيجة محتملة للحرب الروسية الأوكرانية.

المصدر / وكالات