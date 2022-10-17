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" هنية " يُعلن عن مشروع جديد بقيمة 50 ألف دولار

17 أكتوبر 2022 . الساعة 00:58 بتوقيت القدس
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عبد السلام هنية

 أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن توقيع الاتفاق مع الشركة المنفذة لتركيب باركيه صالة سعد صايل بمدينة غزة، بقيمة (50.000) دولار.

 

وأوضح هنية أن موعد تركيب الباركيه في الصالة مطلع العام المقبل بعد انتهاء مباريات مونديال قطر 2002، مشيراً إلى أن الباركيه الحالي الموجود في صالة سعد صايل سيتم نقله إلى صالة حسن سلامة بمخيم النصيرات التي تستضيف أنشطة وبطولات اتحاد كرة الطاولة.

 

وأوضح هنية أن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية التي يضعها المجلس الأعلى على سلم أولوياته.

 

ولفت هنية إلى أن الصالة المخصصة للياقة البدنية بحوار صالة سعد صايل أيضا على موعد مع الإعلان عن مناقصة توريد أجهزة اللياقة البدنية، والتي جرى ترميمها وتطويرها بما يقارب بمبلغ (20.000) بتمويل من المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وهي الصالة التي تم تخصيصها لذوي الإعاقة وللسيدات.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#هنية #سعد صايل

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