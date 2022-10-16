فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسطورة مانشستر يونايتد يرتدي قميص بألوان علم فلسطين

حضور لافت لمجاهدي القسام في حفل تأبين شهداء جنين

اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام نابلس واعتقال شاب

نقل 5 معتقلين سياسيين بسجون السلطة للمستشفى بعد تردّي أوضاعهم الصحية

أوقعت إصابات.. "عرين الأسود" تعلن تنفيذ عملية نوعية في نابلس

"اتحاد المعلمين" يُعلن الإضراب في مدارس الضفة غدًا

الإفراج عن الأسير علاء زيدان من رام الله بعد 8 سنوات من الاعتقال

استقالة سادسة في الدوري بغزة

تعرَّف على موعد حفل الكرة الذهبية والقنوات الناقلة

الناشطة البرغوثي: الحاضنة الشعبية تزيد من قوة المقاومة بالضفة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

حضور لافت لمجاهدي القسام في حفل تأبين شهداء جنين

16 أكتوبر 2022 . الساعة 23:05 بتوقيت القدس
...

شهد حفل تأبين شهداء مخيم جنين، اليوم الأحد، حضوراً لافتاً لعدد من مجاهدي كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى جانب مقاتلين من فصائل المقاومة الأخرى.

وشارك مقاتلو القسام في حفل تأبين الشهداء، حاملين أسلحتهم الرشاشة برفقة إخوانهم المجاهدين، في مشهد يجسد حالة الوحدة بين فصائل المقاومة في جنين.

وشهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة 33 عملا مقاوما خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تخللها 8 عمليات إطلاق نار بطولية أصيب على إثرها جندي إسرائيلي.

وأعلنت مجموعة "عرين الأسود" التي برزت مؤخراً في الضفة الغربية، مساء اليوم، عن تنفيذ مقاتليها عملية نوعية قبل ساعات، في منطقة نقطة المربعة الاحتلالية الفاصلة بين طريق يستهار الالتفافي وقرية تل جنوب غرب نابلس.

وأوضحت المجموعة أن المُجاهدين استهلّوا العملية بإلقاء قنبلة يدوية محلية الصنع، وحققت إصابات مؤكدة حيث وقعت بين خمسة جنود، وألحقها المُجاهدون بإطلاق وابل مكثف من الرصاص، وانسحب المنفذون بسلام.

0e398b9d-5d22-4ab0-9404-304b7d126106.jpg
c53134ce-2739-4eb9-9fbc-6a2e6bccd584.jpg
3cc79204-e9c8-4a85-83ca-1cf023ef9732.jpg
d9e9a078-7187-4120-b2d0-1ed2d186f8a3.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المقاومة #جنين #كتائب القسام #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة