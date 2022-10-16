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"اتحاد المعلمين" يُعلن الإضراب في مدارس الضفة غدًا

16 أكتوبر 2022 . الساعة 20:35 بتوقيت القدس
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قرر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الإضراب يوم غدٍ الإثنين في جميع مدارس محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية بسبب الاعتداءات المتكررة على المؤسسات التعليمية والكوادر التربوية.

وشمل قرار الاتحاد وفق بيان صدر عنه مساء اليوم، الإضراب في كل مدارس الضفة الغربية، باستثناء القدس، بعد الحصة الرابعة، بالإضافة لمكاتب التربية والوزارة بعد الساعة 11 صباحًا، وتنظيم وقفات احتجاج أمام المدارس.

وأوضح الاتحاد أنّ خطوة الإضراب هذه المرة جاءت بسبب تعرض الكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية والطلبة لاعتداءات وترويع من قبل "فئة خارجة عن أعراف وأخلاق المجتمع الفلسطيني".

ودعا الاتحاد، الحكومة والمؤسسات والمسؤولين، تحمُّل مسؤولياتهم تجاه توفير الحماية للمؤسسات التربوية وللعاملين فيها واتخاذ كل الإجراءات لإيقاف كل أنواع وأشكال الاعتداء على المعلمين والمدارس.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بيت لحم #اتحاد المعلمين #الضفة الغربية

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