استقالة سادسة في الدوري بغزة

غزة/وائل الحلبي:

زادت حدة الاستقالات مع انتهاء الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى، والتي شهدت استقالة ثلاثة مدربين بعد تراجع نتائج فرقهم في البطولة.

عبد الله عليان المدير الفني لفريق بيت لاهيا تقدم باستقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة الكبيرة من أهلي غزة بستة أهداف دون مقابل.

عليان لم يكشف عن الأسباب التي دفعته للاستقالة إلا أن نتائج الفريق في الجولات الأخيرة ربما تكون هي التي دفعته لتقديم استقالته من تدريب الفريق وترك الخيارات أمام إدارة النادي.

ويحتل بيت لاهيا المركز التاسع في ترتيب الدرجة الأولى برصيد 5 نقاط، من فوز وتعادلين فيما تلقى الخسارة في ثلاثة مباريات.

وقاد عليان بيت لاهيا للصعود للدرجة الأولى في الموسم الماضي بعدما قدم مع الفريق نتائج وعروض رائعة للغاية.

ويعد عليان سادس المدربين الذين يتقدمون باستقالتهم في الدرجة الأولى، حيث سبقه كلا من رأفت خليفة وغسان البلعاوي من نماء وبسام أبو الصادق من الشاطئ وهاني المدهون من المجمع الإسلامي وعماد بارود من الأقصى.