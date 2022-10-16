تعرف على موعد حفل الكرة الذهبية والقنوات الناقلة

تستعد مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لمنح جائزتها السنوية لأفضل لاعب في العالم خلال حفل سيقام مساء الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، وسط مؤشرات تؤكد فوز الفرنسي كريم بنزيمة بالجائزة.

موعد حفل الكرة الذهبية والقنوات الناقلة

ويقام حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتيلييه في العاصمة الفرنسية باريس، وينطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش (التاسعة مساء بتوقيت فلسطين)، ويمكن متابعة البث المباشر للحفل عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 30 لاعبا، وهم كالتالي:

1- البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد).

2- البرتغالي رافائيل لياو (ميلان).

3- الألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ).

4- الفرنسي كريستوف نكوكو (لايبزيغ).

5- المصري محمد صلاح (ليفربول).

6- الإنجليزي ألكسندر أرلوند (ليفربول).

7- البرازيلي فينسيوس جونيور (ريال مدريد).

8- البرتغالي برناندو سيلفا (مانشستر سيتي).

9- الكولومبي لويس دياز (ليفربول).

10- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ/برشلونة).

11- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي).

12- البرازيلي كاسيميرو (ريال مدريد\مانشستر يونايتد).

13- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام).

14- البرازيلي فابينيو (ليفربول).

15- الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد).

16-الفرنسي مايك مينان (ميلان).

17- الإنجليزي هاري كين (توتنهام).

18- الأوروغوياني داروين نونيز (بنفيكا/ ليفربول).

19- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي).

20- السنغالي ساديو ماني ( ليفربول/ بايرن ميونيخ).

21- الإيفواري سبيستيان هالير ( أياكس/ بروسيا دورتموند).

22- الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد).

23- الألماني أنطونيو روديغر (تشيلسي/ ريال مدريد).

24- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

25- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

26- الصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا/ يوفنتوس).

27- الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول).

28- البرتغالي جواو كانسيلو (مانشستر سيتي).

29- النرويجي إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند/ مانشستر سيتي).

30- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

ويبدو مهاجم ريال مدريد، الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، مرشحا فوق العادة لحصد الكرة الذهبية لهذا العام، ليصبح أول فرنسي يتوج بالجائزة المرموقة منذ زين الدين زيدان بعد قرابة ربع قرن من الزمن.

وسجل ابن الـ34 عاما، 44 هدفا في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا.

في المسابقة القارية، قدم بنزيمة مستويات خارقة أمام أقوى فرق البطولة، مسجلا ثلاثية "هاتريك" أمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي في غضون 17 دقيقة في الشوط الثاني في إياب الدور ثمن النهائي، وتشيلسي في إنجلترا في ذهاب ربع النهائي. كما أحرز ثلاثة أهداف في مباراتي نصف النهائي ضد مانشستر سيتي، ليقود الفريق إلى النهائي الذي تفوق فيه على ليفربول.

وفي حال فوزه، سيصبح بنزيمة خامس فرنسي يحقق هذا الإنجاز بعد ريمون كوبا (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان-بيار بابان (1991) وزيدان (1998).

المصدر / وكالات