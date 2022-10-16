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استقالة عضو جديد من مجلس إدارة نادي غزة الرياضي

16 أكتوبر 2022 . الساعة 19:48 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن الكابتن عطاالله أبو عاصي عضو مجلس إدارة نادي غزة الرياضي، استقالته من منصبه اليوم الأحد، لأسباب رفض الإفصاح عنها.

وأكد أبو عاصي أن استقالته نهائية وتقدم بها رسمياً لمجلس الإدارة، ولن يتراجع عنها، رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها.

وسيبحث المجلس استقالة أبو عاصي خلال اجتماعه القادم، علماً أنها الاستقالة الرابعة، بعد استقالة إبراهيم العشي وماجد ترزي، وكمال صقر، حيث تم قبول استقالة الأول والثاني، بينما لم يُعلن عن مصير استقالة صقر.

وفي حال تم قبول استقالة صقر وأبو عاصي، سيكون بدلاً منهما محمد عاشور والمستشار محمد أبو دف، حسب قانون المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة الرياضي #عطا الله أبو عاصي

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