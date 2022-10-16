الزعيم يعتلي الصدارة من على قمة المنطار

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تواصلت اليوم الأحد مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري العام في قطاع غزة بدرجاته المختلفة.

وتغلب شباب رفح على مُضيفه اتحاد الشجاعية بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب اليرموك بمدينة غزة.

وسجل اللاعب عماد فحجان هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة "60" من زمن اللقاء، ليرفع رصيد فريقه إلى 14 نقطة في المركز الأول والصدارة، بينما بقي الشجاعية في المركز الثالث برصيد 10 نقاط فقط.

وفاز شباب جباليا على نظيره غزة الرياضي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب فلسطين بمدينة غزة.

وسجل اللاعب يوسف داوود هدف اللقاء الوحيد، في الوقت بدل الضائع ليرفع رصيد فريقه إلي 10 نقاط في المركز الرابع، وبات رصيد العميد 4 نقاط في المركز العاشر.

واكتسح الأهلي مُضيفه بيت لاهيا بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت لاهيا البلدي.

سجل سداسية الأهلي (محمد شبير "هاتريك"، ومحمد أبو عرمانة، ومحمد اسليم، ومحمد صالح)، ليرفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول والصدارة، وبات رصيد بيت لاهيا 5 نقاط في المركز التاسع.

وفرض الأقصى التعادل السلبي على ضيفه خدمات البريج، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب النصيرات البلدي، ليرفع البريج رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث، وانتقل الأقصى للمركز العاشر برصيد 4 نقاط.

وهزم خدمات جباليا نظيره الزيتون بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت حانون البلدي، ضمن مباريات دوري الدرجة الثانية لفرع " غزة والشمال".

وسجل محمود حسام محمد هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة "20"، ليُصبح خدمات جباليا في المركز الأول والصدارة برصيد 13 نقطة، وبات الزيتون في المركز السابع والأخير برصيد 3 نقاط.

وبنفس النتيجة ولفرع " الوسطى والجنوب"، تمكن الصلاح من الفوز على جماعي رفح، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الشهيد محمد الدرة.

وسجل هدف اللقاء اللاعب فايز أبو جابر عند الدقيقة "51"، ليرفع رصيد فريقه إلى 11 نقطة في المركز الثاني، وبات رصيد جماعي رفح 5 نقاط في المركز الخامس.

وتلقى الاستقلال هزيمة من نظيره شباب معن برباعية مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب خانيونس البلدي.

وسجل رباعية معن (أحمد جرغون "هدفين"، ومحمد حسين وصخر زعرب)، بينما سجل هدف الاستقلال الوحيد اللاعب علي القاضي، ليرفع معن رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، وبات رصيد 4 نقاط في المركز الثامن.