التشريعي يعزي تركيا في ضحايا المنجم

قدم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د.أحمد بحر، التعازي إلى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، بضحايا انفجار منجم بولاية بارطن شمال تركيا.

وتقدم بحر باسم الشعب الفلسطيني بأحر التعازي والمواساة لنظيره التركي، ولعائلات الضحايا، معربا عن تضامنه الكامل مع الشعب التركي الشقيق في هذا المصاب الجلل، بحسب ما ذكر بيان صدر عن التشريعي.

ودعا بحر في برقية التعزية المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ تركيا الشقيقة من كل سوء.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع وفيات انفجار منجم بارطن إلى 41 شخصا.

المصدر / فلسطين أون لاين