فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

افتتاح معرض "زهور وطيور فلسطين 2022" بمدينة غزة

التشكيل الرسمي لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

لهذا السبب أغلقت المباحث محلاً لبيع الذهب بغزة!

بعد حلق شعر رؤوسهم.. تضامن واسع مع شباب "شعفاط" على مواقع التواصل

الاحتلال يبعد والدة المطارد عدي التميمي عن مخيم شعفاط

مسيرة طلابية أمام منزل الشهيد قيس شجاعية شرق رام الله

6 معتقلين سياسيين مضربين يواجهون مصيرًا مجهولاً في سجون السلطة

وفاة طفـلة في حادث سير شرق غزة

نماء يتوصل لاتفاق مع مدربه الجديد

حماس تنعى الشهيد داود وتحذر الاحتلال من غضب فلسطيني عارم

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

التشريعي يعزي تركيا في ضحايا المنجم

16 أكتوبر 2022 . الساعة 17:20 بتوقيت القدس
...

قدم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د.أحمد بحر، التعازي إلى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، بضحايا انفجار منجم بولاية بارطن شمال تركيا.

وتقدم بحر باسم الشعب الفلسطيني بأحر التعازي والمواساة لنظيره التركي، ولعائلات الضحايا، معربا عن تضامنه الكامل مع الشعب التركي الشقيق في هذا المصاب الجلل، بحسب ما ذكر بيان صدر عن التشريعي.

ودعا بحر في برقية التعزية المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ تركيا الشقيقة من كل سوء.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع وفيات انفجار منجم بارطن إلى 41 شخصا.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#تركيا #فلسطين #احمد بحر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة