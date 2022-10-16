افتتاح معرض "زهور وطيور فلسطين 2022" بمدينة غزة

افتتحت سلطة المياه وجودة البيئة، اليوم الأحد "معرض زهور وطيور فلسطين 2022" في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، ضمن فعاليات إحياء يوم البيئة العربي.

وقال رئيس سلطة المياه وجودة البيئة يوسف إبراهيم، إن إحياء يوم البيئة العربي يهدف لتسليط الضوء على البيئة الفلسطينية وما تعانيه من تحديات وصعوبات.

وأعرب إبراهيم خلال حديثه لوكالة "الرأي" الحكومية، عن أمله في تحقيق تقدما كبيرا خلال السنوات القادمة في معالجة القضايا البيئية.

وذكر عضو لجنة معرض زهور وطيور فلسطين خالد أبو غالي، أن تنظيم المعرض أحد فعاليات احياء يوم البيئة العربي بعنوان "معا للتعافي الأخضر" وذلك لمواجهة التحديات والتغير المناخ العالمي.

وأوضح أبو غالي لوكالة "الرأي" أن قطاع غزة يسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال التشجير، وزيادة المساحات الخضراء.

وأشار إلى أن المعرض سيستمر لمدة 3 أيام وسيفتح أبوابه لاستقبال الزوار من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً.

من جهته، قال مؤسس الاتحاد الفلسطيني لرياضة الحمام الزاجل غسان كلاب، إن المعرض يهدف إلى تعريف الجمهور على الهوايات والطيور في قطاع غزة.

وبين كلاب خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن الاتحاد يشارك في المعرض بنخب من الحمام الزاجل ورؤساء الفرق الرياضية الذين حققوا نجاحات عديدة.











ويصادف يوم البيئة العربي في الرابع عشر من أكتوبر من كل عام، وقرر مجلس وزراء البيئة العرب خلال أعمال دورته الـ 33 رفع شعار "معاً للتعافي الأخضر للاحتفال بيوم البيئة العربي لهذا العام.

وإحياءً لهذا اليوم، أعلنت سلطة المياه وجودة البيئة عن تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة البيئية بهدف زيادة مستوى الوعي البيئي بما يضمن الحد من الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي، وذلك من خلال تشجيع جميع شرائح المجتمع على زيادة المساحات الخضراء من خلال التشجير كأحد الحلول الفعالة للحد من الغازات الدفيئة ومن الاحتباس الحراري مما يخفف ويحد من الانعكاسات السلبية لظاهرة التغير المناخي.

ومن ضمن هذه الفعاليات إقامة معرض بيئي بعنوان " زهور وطيور فلسطين 2022"، وتنفيذ يوم علمي بالتعاون والشراكة مع كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية تحت مسمى "انعكاسات تغير المناخ على المياه والبيئة"، وذلك بهدف الاستفادة من الدراسات والبحوث والتوصيات التي نتجت عنها وكذلك تجربة الخبراء والباحثين في هذا المجال للاستفادة منها في اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات للحد من النتائج السلبية لظاهرة تغير المناخ على العديد من القطاعات في فلسطين وخاصة في قطاع غزة.

المصدر / وكالة الرأي