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التشكيل الرسمي لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

16 أكتوبر 2022 . الساعة 17:05 بتوقيت القدس
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التشكيل الرسمي لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

أعلن كل من كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وتشافي هيرنانديز مدرب برشلونه عن تشكيلتي الفريقين لمباراة الكلاسيكو في الجولة التاسعة من الدوري الاسباني لكره القدم.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:

لونين، ميندي، ألابا، ميليتاو، كارفاخال، مودريتش، تشواميني، توني كروس، فينيسيوس، فالفيردي، كريم بنزيمة.

في المقابل، جاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

تير شتيغن، سيرجي روبرتو، كوندي، بالدي، إريك جارسيا، دي يونج، بوسكيتس، بيدري، رافينيا، ليفاندوفسكي، ديمبلي.

ويتصدر برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، وهو نفس رصيد ريال مدريد الوصيف، لكن يتفوق البلوغرانا بفارق الأهداف.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#نجم نادي برشلونة

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