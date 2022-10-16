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لهذا السبب أغلقت المباحث محلاً لبيع الذهب بغزة!

16 أكتوبر 2022 . الساعة 16:52 بتوقيت القدس
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أغلقت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة - قسم الذهب المركزي في المباحث العامة بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد الوطني، محلاً لبيع الذهب يعود للتاجر (أ.ش) في مدينة غزة مدة 48 ساعة.

وأوضحت مباحث التموين، في بيان مقتضب اليوم الأحد، أن قرار الاغلاق جاء بعد مخالفة التاجر المذكورة وارتكابه عدة مخالفات قانونية، إضافة لعدم تسجيله حركات البيع والشراء عبر منظومة الذهب الالكترونية.

يذكر أن دائرة مباحث التموين، تنفذ جولات ميدانية على أسواق الذهب المركزي، وتراقب التزام التجار بالتسجيل عبر المنظومة لضبط أي سرقات تتعلق بالمصاغات الذهبية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة

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