شديد يدعو لمواصلة التصدي لانتهاكات المستوطنين بحق المقدسات في القدس والخليل

دعا القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد إلى مواصلة الرد والتصدي لانتهاكات المستوطنين بحق المقدسات في الخليل والقدس.

وأشار شديد في تصريح صحفي اليوم الأحد إلى إحراق المستوطنين المصاحف في الخليل، فيما شتموا اليوم رسول الله صلى الله وعليه وسلم في شوارع القدس.

وقال: "بارك الله في اليد التي ستحوز على شرف الانتقام لانتهاك مقدساتنا، ومن الحُرّ الشريف الذي سيبعث يوم القيامة مدافعًا عن كتاب الله وعِرض رسوله؟".

واقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح اليوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد، بينما اعتدى جنود الاحتلال على المرابطات في طرقات القدس القديمة.

واستباح مئات المستوطنين سوق القطانين حاملين القرابين النباتية حيث أدوا طقوسًا تلمودية ورقصات بين أزقة السوق المغلقة محلاته، وامتدت اعتداءات المستوطنين بالتطاول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشتمه في طريق باب السلسلة.

وأقدم مستوطنون، الأسبوع الماضي، على تمزيق وحرق نسخ من القرآن الكريم في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وإلقائها في حاويات القمامة بالقرب من مسجد قيطون.

ونظمت حركة حماس الجمعة الماضية، مسيرة جماهيرية في الخليل، تنديدًا بحرق المستوطنين نسخًا من القرآن الكريم، وتدنيس المسجد الإبراهيمي، والهجمة على المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين