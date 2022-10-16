الاحتلال يبعد والدة المطارد عدي التميمي عن مخيم شعفاط

أبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، والدة المطارد المقدسي عدي التميمي، عن مخيم شعفاط شمال شرقي القدس، بعد الافراج عنها من سجون الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية، إن قوات الاحتلال أفرجت عن التميمي شرط الإبعاد عن مكان سكنها، بمخيم شعفاط، حتى نهاية الشهر الجاري، والحبس المنزلي حتى الخامس والعشرين منه، وفرض غرامة مالية عليها بقيمة ثلاثة آلاف شيقل.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال في التاسع من الشهر الجاري، والدي الشاب عدي التميمي (22 عامًا) الذي تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق النار على حاجز مخيم شعفاط، مساء السبت قبل الماضي، والتي أدت إلى مقتل مجندة من قوات الاحتلال وإصابة جنديين آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين