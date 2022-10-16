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مسيرة طلابية أمام منزل الشهيد قيس شجاعية شرق رام الله

16 أكتوبر 2022 . الساعة 16:17 بتوقيت القدس
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انطلقت مسيرة طلابية، اليوم الأحد، أمام منزل الشهيد القسامي قيس شجاعية في بلدة دير جرير شرق برام الله.

وردد الطلبة المشاركون في المسيرة هتافات تمجد بالشهداء والمقاومة، وتشيد ببطولة الشهيد قيس وعمليته الفدائية.

ومنذ استشهاد قيس مساء الجمعة، تتجه مسيرات جماهيرية إلى منزل عائلته للاحتفاء بعملية إطلاق نار التي استهدف فيها مستوطنة بيت أيل شمال رام الله،

وأدت عملية إطلاق النار لإصابة مستوطن بجروح داخل مستوطنة "بيت إيل" الجاثمة على أراضي المواطنين شمال رام الله.

وعقب استشهاده نشرت صور للشهيد القسامي قيس يحمل بندقية ويرتدي زياً عسكرياً، أمام راية لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وتعرض الشهيد شجاعية، سابقا للإصابة برصاص الاحتلال قبل أن يتم اعتقاله، وذلك خلال مواجهات عام 2015 على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

والتقطت كاميرات الصحفيين قيس وهو فتى حينها، يرتدي الكوفية الخضراء ويلقي الحجارة من خلال مقلاعه صوب قوات الاحتلال قرب مستوطنة "بيت إيل".

وقيس هو شقيق الأسير الإداري بهاء الدين شجاعية أحد مرابطي المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #كتائب القسام #رام الله #الشهيد قيس شجاعية

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